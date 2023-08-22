هل يعتد بالسلفة من الأقارب والأصدقاء في دعوى الاعسار؟

استشارة قانونية

سؤال :

ورد استفسار من قارئ يقول فيه: إنه متوقف عن العمل منذ فترة، وهو رب عائلة، وقد تراكمت الديون على كاهله، مضيفا إنه اقترضها من أقاربه وأصدقائه، وليس هناك أية أوراق تثبت هذه الديون التي أرهقته.

ويسال هل يمكن له إقامة دعوى إعسار استنادا إلى هذه الديون، ليتمكن من الحصول على مساعد من أي جهة لسداد الديون وبمعونة مالية تنقذه مما هو فيه ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

بخصوص سؤال القارئ : فإن أي دين يجب أن يكون بدليل ولا يمكن الاعتداد بديون الأقارب والأصدقاء إلا بدليل لأن الحكم بالاعسار يترتب عليه عدم التزامك بتلك الديون وليس ايجاد جهة لسداد ديونك، أما إن كنت ترغب في سداد ديونك فهناك التأمين ضد التعطل لو كنت قد قمت بالاشتراك في هذا التأمين، كما يمكن اللجوء للجهات الخيرية مثل الهلال الأحمر مثلاً لكن في كل الأحوال لا يمكنك أن تظل بلا عمل لذا لابد من بذل مزيد من الجهد في ذلك.

يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني http://(abuabeda@emaratalyoum.com)