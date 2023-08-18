إنقاذ شابين علقا بمنطقة جبلية وعرة في رأس الخيمة

أنقذ طيران شرطة رأس الخيمة ورجال الإسعاف والإنقاذ، مواطنين يبلغان من العمر 16 و17 عاماً، بعدما علقا في منطقة جبلية، ظهر أمس، وأصيب أحدهما بحالة إنهاك وإرهاق.

وقال رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة، الرائد عبدالله السامان، إن تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي غرفة العمليات بلاغاً يفيد بوجود شابين عالقين في منطقة جبلية وعرة، في وادي قداعة، ليتم تحريك وتوجيه فريق مختص من منتسبي القسم للمكان، وإبلاغ قسم طيران شرطة رأس الخيمة، تمهيداً لمباشرة عملية البحث.

وأكد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للشاب المصاب بالتعب والإعياء، فور تحديد موقعهما والعثور عليهما، استعداداً لنقلهما إلى مستشفى صقر الحكومي لإخضاعهما للفحوص الطبية اللازمة والتأكد من سلامتهما.

ودعا السامان مرتادي المناطق الجبلية إلى الابتعاد عن الأماكن التي تشكل خطورة على سلامتهم، ومراعاة درجات الحرارة المرتفعة، وحمل كميات كافية من المياه.