موظفة جديدة تطالب بـ 72 ألف درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي

قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية بإلزام شركة أن تؤدي لموظفة 8400 درهم، تعويضاً عن فصلها من دون إنذار.

ورفضت المحكمة تعويض المدعية عن الفصل التعسفي، لكونها في فترة التجربة.

وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى ضد شركة، طالبت فيها بإلزامها أن تؤدي لها 72 ألف درهم، بدل الفصل التعسفي، وبدل إنذار، مشيرة إلى أنها ارتبطت بعلاقة عمل معها براتب 18 ألف درهم، إلى أن فوجئت بفصلها «تعسفياً».

وبينت المحكمة أن لصاحب العمل تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تزيد على ستة أشهر، وإنهاء خدماته خلال هذه الفترة بعد إخطاره بذلك خطياً، قبل 14 يوماً بحد أدنى من تاريخ إنهاء الخدمة.

وفي حال إنهاء عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، يلزم أن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.

وتابعت أن المدعى عليها فصلت المدعية من دون إنذار خلال فترة التجربة، الأمر الذي تلتزم معه دفع تعويض يسمى «بدل إنذار» عن 14 يوماً.