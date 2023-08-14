امرأة تحتال على ضحاياها عبر إعلانات وهمية

قضت محكمة الجنح في دبي بحبس امرأة شهراً، وغرامة، بعدما زعمت لامرأة أخرى أنها متخصصة في استقدام العمالة المنزلية.

وطلبت منها 5000 درهم مقابل توظيف سائقة لديها.

وأحيلت المتهمة إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء على مال مملوك للغير بطريقة احتيالية عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وكانت المجني عليها تبحث عن سائقة، فوجدت حساباً على «إنستغرام» لامرأة آسيوية، مع صورة لرخصة قيادتها، مدون في أسفلها أنها سبق لها العمل في الدولة، وجاهزة للالتحاق بالعمل لدى الأسرة التي ترغب في ذلك.

وقالت المجني عليها إنها تواصلت مع المرأة، فأخبرتها بأن لديها مكتب استقدام عمالة مساندة، وطلبت منها 5000 درهم لاستقدام السائقة.

وأضافت أنها حولت المبلغ إلى حساب المتهمة، وانتظرت إتمام التعاقد، إلا أنها ماطلتها، ولم تعد إليها المبلغ. وانتهت المحكمة إلى ثبوت الإدانة بحقها المتهمة بناء على اعترافها وشهادة المجني عليها.لكنها قررت أخذها بقسط من الرأفة، وقضت بحبسها شهراً وغرامة 5000 درهم.