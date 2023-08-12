وفاة شخصين وإصابة اثنين في تصادم مركبتين

أسفر حادث مروري عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، بسبب عدم ترك مسافة كافية بين مركبتين، ما أدى إلى وقوع تصادم بين سيارة «بيك أب» وشاحنة، على شارع الشيخ محمد بن زايد تجاه أبوظبي.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة العميد جمعة سالم بن سويدان، إن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً الساعة 05:35 صباح أمس، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة من نوع «بيك أب» وشاحنة على شارع الشيخ محمد بن زايد، وانتقل خبراء من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث، وتبين أن المركبة الخفيفة (بيك أب) اصطدمت بالشاحنة من الخلف نتيجة عدم ترك مسافة، ونُقل المصابون إلى المستشفى، فيما تولت الدوريات المرورية تنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة.