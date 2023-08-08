شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على ضحية حادث دهس

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على شخص توفي إثر حادث دهس على شارع الاتحاد قبل جسر النهدة في منطقة اختصاص مركز شرطة القصيص، ولا يحمل أية أوراق ثبوتية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مركز شرطة القصيص، أفراد الجمهور للتعرف إلى صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.