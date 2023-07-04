من يحق له الاحتفاظ بجواز سفر الأبناء حال وقوع الطلاق؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئة تقول : أنا مطلقه وابنتي عمرها 18 عاماً.

هل تستطيع أن تأخذ جواز سفرها من والدها ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

جواز البنت يظل مع الأب حتى زواجها، ويمكن استلامه بشكل مؤقت قبل ذلك بقرار من القاضي الشرعي عند الحاجة للسفر، وهو أمر يقدره القاضي خاصة في حال تعنت الأب، كما يمكن للقاضي الأمر بتسليم جواز البنت بشكل نهائي إذا اقتضى الحال ذلك كما إذا كانت تحتاج للمتابعة العلاجية خارج الدولة باستمرارية أو التحقت بعمل وكانت طبيعة هذا العمل تتطلب السفر المتكرر، أو ما شابه ذلك، وهذه الأمور تخضع لتقدير القاضي.

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