هل يحق لشركة التأمين إصلاح "الشاصيه" عوضا عن تبديل المركبة ؟

سؤال :

تقول قارئة : قمت بشراء سيارة جديدة ، وللأسف وقع لي حادث بها وأصيب "شاصيه" السيارة، والآن ترفض شركة التأمين تبديل السيارة أو إعطائي قيمتها ، وأفادوني أن بإمكانهم إصلاح "الشاصيه"، هل هذا الكلام صحيح وقانوني؟

الإجابة:

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف على القارئة بالقول إن هذا الكلام غير صحيح وهي مجرد محاولة من شركة التأمين للخروج بأقل الأضرار، لكنك إن رفعتي دعوى وأثبتي أن الشاصيه مصاب بالفعل، فمن حقكِ بما أن لديك تأمين شامل ضد الفقد والمسؤولية المدنية أن تطالبين شركة التأمين بقيمة السيارة، لكن حافظي على الحطام لأنهم بالتأكيد سيطالبون بقيمته.

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