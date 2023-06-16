سائق «نائم» يتسبب في وفاة مواطن دهساً

توفي مواطن في العقد الرابع من عمره، أول من أمس، في الشارقة، إثر تعرضه لحادث دهس.

وأفاد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العقيد علي الكي الحمودي، بتلقي غرفة العمليات بلاغاً يفيد بوقوع حادث الدهس على الطريق العام في منطقة وادي الحلو في مدينة كلباء، فانتقلت الدوريات والإسعاف إلى الموقع، ونقلت المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة نتيجة إصابته البليغة. وأوضح أن التحقيقات أظهرت أن المتوفى كان يعمل في بلدية كلباء، وخلال تأديته مهام عمله، أوقف مركبته على جانب الطريق، وترجل منها، إلا أنه فوجئ بمركبة تسير بسرعة عالية تصطدم بمركبته ثم به، ما عرضه لإصابات بليغة أدت إلى الوفاة.

وخلال التحقيق مع المتسبب، قال إنه شعر بنعاس شديد، ما أفقده السيطرة على المركبة.

وأكد الحمودي ضرورة التزام السائقين بقواعد السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق الخارجية، لافتاً إلى ضرورة توقف السائق في منطقة آمنة مرورياً، في حال شعر بالتعب والإرهاق، حفاظاً على سلامته وسلامة مرتادي الطريق.