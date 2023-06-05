سائق يعثر على 101 ألف درهم في مركبته بدبي

عثر سائق باكستاني الجنسية على مبلغ 101 ألف درهم في سيارة ليموزين تابعة لشركة تأجير سيارات يعمل بها، فأدرك على الفور أن راكباً نسيها داخل المركبة، وتوجه إلى مركز شرطة البرشاء ليسلم المبلغ.

وحرص مدير مركز شرطة البرشاء العميد ماجد سلطان السويدي على تكريم السائق سفيان محمد رياض تقديراً لأمانته، مؤكداً أن تصرفه يجسد القيم النبيلة التي يفخر بها المجتمع، ومن ثم حرص مركز شرطة البرشاء على تكريمه في إطار تحفيز الجمهور وتعزيز دوره الإيجابي الذي يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

بدوره، عبر السائق محمد رياض، عن تقديره لشرطة دبي، مؤكداً أن شعوره بالواجب دفعه لسرعة تسليم المبلغ المالي إلى مركز شرطة البرشاء بعد العثور عليه في مركبته، حرصاً على رده لصاحبه في أسرع وقت.