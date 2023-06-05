وفاة شخصين وإصابة 3 بانفجار خزان وقود في عجمان

انفجر خزان وقود ديزل في منطقة صناعية الجرف بعجمان صباح أمس أسفر عن وفاة شخصين وثلاث إصابات.

وصرح قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، أن غرفة العمليات استقبلت بلاغا الساعة 11 صباح أمس يفيد بوقوع انفجار في خزان (ديزل) في أحد المعامل الخاصة بشركة تجارة الوقود في صناعية الجرف. وأضاف أنه على الفور تم الانتقال للموقع حيث تبين أن اثنين من العاملين في الموقع كانا يقومان بأعمال اللحام فوق أحد الخزانات ما أدى لانفجاره نتيجة تطاير شرار اللحام على الوقود الموجود بداخل الخزان، ما أدى لحدوث الانفجار، ونتج عنه وفاة العاملين من جنسية آسيوية وإصابة ثلاثة أشخاص أيضاً من جنسية آسيوية في المصنع المجاور بسبب تطاير شظايا غطاء الخزان المنفجر.

وكشف النعيمي أن الانفجار يعود لعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة وعدم التقيد بالتراخيص اللازمة من الدفاع المدني لتأمين هذا النوع من المنشآت التي تتعامل مع الوقود والمشتقات البترولية.