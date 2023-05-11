"جنايات كلباء" تقضي بسجن متهم 20 عاماً لإدانته بهتك عرض قاصر واستغلاله جنسياً

أحالت نيابة كلباء متهماً إلى محكمة الجنايات الصغرى بتهمة هتك العرض بالإكراه واستغلال طفل جنسيا وتهم أخرى شملها أمر الإحالة، وذلك بعد بلاغ قدمته والدة المجني عليه، بأنها اكتشفت أن المتهم وهو قريب لها و للمجني عليه يستغل ابنها جنسيا وأنه هتك عرضه بالإكراه عدة مرات منذ أن كان عمر المجني عليه 11 سنة، وأن المتهم يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث قضت محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن 20 سنة و8 أشهر والغرامة 200 ألف درهم.