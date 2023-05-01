وفاة سائق في تصادم واحتراق شاحنتين برأس الخيمة

توفي سائق آسيوي ظهر اليوم بحادث تصادم وقع بين شاحنتين وأدى إلى احتراقهما برأس الخيمة، حيث تلقت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة بلاغاً بوقوع تصادم بين شاحنتين مما تسبب في اشتعال النيران فيهما ووفاة سائق إحدى الشاحنتين.

واوضحت أن الجهات المختصة انتقلت على وجه السرعة لمكان الحادث وتم التعامل مع الحريق من قبل رجال الدفاع المدني وقسم البحث والإنقاذ وانتشال جثة السائق من الشاحنة ونقله بسيارة الإسعاف لإحدى المستشفيات في الوقت الذي تولت فيه الجهات المرورية المعنية تخطيط الحادث تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة