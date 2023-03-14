عربي يتحرش بامرأة بعد فشله في التعرف عليها

حاول شاب يبلغ 26 عاماً التعرف إلى امرأة آسيوية، لكنها صدته، وبدلاً من أن يتوقف عن مضايقتها كرر محاولاته، ما دفعها إلى الإبلاغ عنه، ليحال إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح في دبي التي أدانته بتهمة هتك العرض.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم انتظر المرأة أمام مقر عملها، وعند خروجها من المصعد تحرش بها، ملامساً منطقة حساسة من جسدها بيده، فصرخت في وجهه، وأبلغت الشرطة.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالتهمة المسندة إليه، مقراً بأنه حاول التعرف إلى المجني عليها، لكنها لم تُعره اهتماماً، أو ترغب في التواصل معه، ومقابلة وده بمثله، مضيفاً أنه حاول لفت نظرها من خلال التحرش بها بهذه الطريقة.

وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان يلاحقها بغرض التعرف إليها حتى شاهدته يوم الواقعة يقف أمام المصعد في انتظارها، لكنها تجاهلته وتوجهت إلى السوبر ماركت، وحين عادت وجدته لايزال منتظراً، فاتجهت إلى المصعد إلا أنه لحق بها.

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأركان المادية لجريمة «هتك عرض أنثى بغير إرادتها» متوافرة بحق المتهم، وقضت بإدانته وحبسه شهراً وإبعاده عن الدولة.