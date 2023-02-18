نقل سكان «برج لؤلؤة» إلى مقر إقامة مؤقت

نفذت هيئة النقل في عجمان بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان وإدارة الطوارئ والأزمات بالإمارة عملية نقل سكان أحد أبراج مجمع لؤلؤة السكني بمنطقة «الراشدية 1» الذي اندلع فيه حريق أول من أمس إلى مقر إقامة مؤقت.

‎وقال المدير العام للهيئة، عمر محمد لوتاه، إنها سَخّرت أسطول الحافلات التابع لها في نقل سكان البناية المتضررين، البالغ عددهم 380 شخصاً، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتأكد من وصول السكان إلى مقصدهم.

‎وثمّن لوتاه جهود فرق العمل في عجمان وسرعة تعاملها مع الحادث واحتواء الموقف باحترافية عالية، الأمر الذي يؤكد وصولها إلى أعلى درجات الجاهزية في إدارة الأزمات.

‎وكانت النيران قد اشتعلت أول من أمس في الواجهة الخارجية من البرج، ووصلت إلى عدد من الشقق السكنية، ما أدى إلى وقوع تسع حالات اختناق، عولجت سبع منها في الموقع ونُقل شخصان بإصابات متوسطة إلى مستشفى الشيخ خليفة.