ضبط شاب دهس مسناً.. وهرب من موقع الحادث

تسبب شاب عربي، يبلغ 26 عاماً، في وفاة مسن، يبلغ 72 عاماً، دهساً بمركبته، وهرب من موقع الحادث. وتوفي المسن متأثراً بإصابته البليغة، فيما تمكن فرع التعقيب في قسم المباحث والضبط المروري في إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة من ضبطه في غضون ثلاث ساعات.

وأكدت الشرطة نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة. كما أكدت إجراء مسح للمنطقة، وتمكنها من العثور على مركبة الشاب متوقفة أمام منزل، وحجزها، وضبط السائق، وإحالته إلى الجهات المختصة، تمهيداً لتحويله إلى النيابة العامة.

وأهابت بالجمهور سرعة الإبلاغ عن أي حادث مروري، كما حثت سائقي المركبات على القيادة بروية وحذر، خصوصاً في المناطق السكنية، تلافياً لتكرار وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.