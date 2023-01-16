انقاذ مصاب في صحراء تعرض لحادث سقوط طائرة شراعية

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة أبوظبي اليوم، مهمة إخلاء طبي لمصاب في صحراء مدينة زايد التابعة لأبوظبي إثر تعرضه لحادث سقوط طائرة شراعية وهي في مرحلة الإقلاع، مما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة.

وذكر المركز في بيان أنه وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب من الموقع إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم.