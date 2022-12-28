وفاة مواطن وطفله غرقاً في حفرة مياه برأس الخيمة

توفي مواطن يبلغ من العمر 39 عاماً وطفله البالغ 13 عاماً أمس إثر سقوطهما وغرقهما في حفرة مياه في منطقة وادي شحة برأس الخيمة، حيث تلقت غرفة العمليات بلاغ أمس يفيد بغرق مواطن وطفله في حفرة مياه في وادي شحة، حيث تم على الفور إرسال رجال من فرع الإنقاذ البحري بشرطة رأس الخيمة إلى المكان. وأوضحت شرطة رأس الخيمة، أن تفاصيل الحادث وقعت عندما تعرض الطفل للغرق داخل الحفرة المليئة بمياه الأمطار ليسرع والده في محاولة لإنقاذه إلا أنهما لقيا حتفهما غرقا في الحفرة. ولفتت إلى أن رجال الإنقاذ البحري باشروا فور وصولهم بعملية بحث واسعة باستخدام الزوارق المطاطية إلى أن تمكنوا من انتشال جثة الطفل ووالده، حيث تم نقلهما إلى المستشفى فيما تولت جهات الاختصاص الحادثة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.