إحالة شركة إلى النيابة لاستقطاعها دعم «نافس» من مواطنين

أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إحدى الشركات الخاصة الى النيابة العامة جراء استقطاعها مبالغ من الدعم المالي المخصص من برنامج "نافس" لمتدربين مواطنين التحقوا بالشركة للتدريب من خلال منصة البرنامج.

وبهدف تعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل، تجدّد الوزارة دعوتها إلى جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص او أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية ممارسات خاطئة في سوق العمل، من خلال تطبيق الوزارة أو الاتصال عبر الرقم 600590000.