مسافر يعمل بمهنة محترمة يسرق من مطار دبي "ولا يعرف السبب"

استغل مسافر أمريكي الجنسية انتظاره في مطار دبي بعد وصوله في رحلة ترانزيت متوجهاً من بلاده إلى إندونيسيا، وسرق من السوق الحرة لمطار دبي الدولي ساعتين وجهاز إلكتروني، ومقتيات أخرى تقدر قيمتها بنحو 6283 درهم، وواصل طريقه كأنه لم يفعل شيئا،ً معتقداً أنه أفلت بجريمته، إذ توقف في أحد المطاعم لتناول الغذاء منتظراً موعد رحلته، لكن فوجئ برجل الأمن يأتي إليه ويطلب منه مرافقته في هدوء.

وتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه شهراً وإبعاده بعد أن استعملت معه الرأفة، ليكمل رحلته في السجن بدلاً من الاستمتاع بالوجهة التي كان يقصدها.

وأقر المتهم بجريمته أمام المحكمة لافتاً إلى أنه يعمل مدرب لياقة بدنية في بلاده، ولا يحتاج إلى السرقة ولا يعرف لماذا قام بذلك.

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