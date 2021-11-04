تفعيل مخالفة المركبات المنتهية للترخيص والتأمين الأحد المقبل في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أعلن مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، عن تفعيل نظام الرصد التقني للمركبات المخالفة والمنتهية الترخيص والتأمين اعتبارا من الأحد المقبل، إذ سيتم رصد وتحرير المخالفات بعد مرور 40 يوماً من انتهاء ترخيص المركبة، حيث سيتم توقيع الغرامة المقررة بالقانون الاتحادي المروري والبالغة 500 درهم بالإضافة إلى 4 نقاط سوداء على المركبات الغير ملتزمة بالقانون.

وأوضح في الحلقة 14 من برنامج العين الساهرة الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الإعلام الحكومي وهيئة إذاعة رأس الخيمة، عن توزيع كاميرات الرصد في مختلف الشوارع والمواقع الحيوية على مستوى رأس الخيمة التي تشهد حركة مرور كثيفة للمركبات لضبط المركبات المخالفة، ولفت إلى أنه يجب على السائقين وملاك المركبات الإسراع في تجديد التراخيص المنتهية للحيلولة دون التعرض للمخالفة والمساءلة القانونية وما يترتب عليها من اجراءات يتم توقيعها بحق المركبات المخالفة.

وأوضح نائب مدير إدارة الخدمات الالكترونية والاتصالات، العقيد عمر محمد العود الطنيجي، أن كاميرات رصد ومراقبة المركبات المخالفة والمنتهية الترخيص والتأمين تتمتع بدرجة عالية من الدقة والجودة تفوق نسبتها 95 % في رصد المركبات المارة فضلا عن قدرتها على معالجة وقراءة لوحات أرقام السيارات ديناميكياً وفق نظام القراءة الرقمية ANPR مما يسهم في ضبط ورصد المركبات المستهدفة بوضوح تام.

وأضاف أن القراءة الرقمية للوحات المركبات لا يتطلب معالجة مركزية حيث يتم ارسال المعلومات المتوفرة عبر شبكة خاصة للخادم الرئيسي بينما يتم اخضاع المعلومات للتدقيق البشري في المرحلة الأخيرة للتدقيق عليها قبل الترحيل النهائي تجنباً لأي أخطاء، لافتاً إلى وجود تعاون وثيق في تطبيق منظومة المدينة المرقمة أمنياً مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بالإمارة وفي مقدمتها هيئة الحكومة الالكترونية فضلا عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي التي وفرت كل أشكال الدعم المطلوب في إطار العمل تحت مظلة وزارة الداخلية.

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