1195 سائقاً يكسرون الإشارة الحمراء في أبوظبي خلال النصف الأول

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أفادت شرطة أبوظبي بأنها خالفت 1195 سائقاً خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، إذ يلتزم المخالف بدفع 50 ألف درهم، لفك حجز المركبة، إضافة إلى 1000 درهم غرامة مالية على المخالفة.

وتصنف شرطة أبوظبي، هذه المخالفة، ضمن المخالفات الخطرة، التي قد تؤدي إلى وقوع تصام بين المركبات، وتسفر عن وفيات وإصابات في صفوف مستخدمي الطريق.

وحذّرت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف، وغيرها من السلوكيات التي تؤدي إلى فقدان التركيز، معتبرة أن الانشغال بالهاتف أحد الأسباب الرئيسة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وذكرت أن القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

وحذّرت شرطة أبوظبي من الخطورة الشديدة والتبعات الوخيمة لتجاوز بعض السائقين الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم الانتباه والانشغال عن الطريق، موضحة أن قطع الإشارة الحمراء يعني حدوث كارثة لمستخدمي الطريق أو وقوع حادث بليغ على الأقل، حيث تصنف مخالفة عبور الإشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة.

وحدّدت ثلاثة أسباب وراء تجاوز السائقين للإشارة الضوئية الحمراء، هي زيادة السرعة على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء، وعدم الانتباه، والانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف والعالم الافتراضي، داعية السائقين إلى إدراك خطر هذه المخالفة على حياتهم وحياة السائقين الآخرين والالتزام بالقوانين وأنظمة المرور.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، تجنباً لانحراف المركبة أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأكدت أنها تتابع باهتمام رصد مخالفات تجاوز الإشارة من خلال كاميرات الرقابة على التقاطعات بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم في أبوظبي، وتشمل قطع الإشارة الضوئية الحمراء، وتصوير المركبات العابرة للتقاطع بسرعات زائدة على السرعة المقررة للشارع.

3 أسباب وراء تجاوز الإشارة الحمراء:

■ زيادة السرعة لإدراك الإشارة الخضراء.

■ عدم الانتباه.

■ الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف.

قيمة المركبة المحجوزة

أفادت شرطة أبوظبي بأنه في حال عدم كفاية قيمة المركبة المحجوزة، بعد بيعها، لسداد مبلغ الغرامة المالية التي نص عليها القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات، لا يعفي ذلك صاحبها من سداد المبلغ المتبقي، إذ سيكون ملزماً بسداده ويبقى مقيداً في سجله المروري.

وبينت أنه يتوجب على السائقين مرتكبي المخالفات المرورية التي تضمنها القانون المشار إليه بسداد قيمة المخالفة المرورية، وانقضاء مدة الحجز التي نص عليها قانون المرور الاتحادي، ثم سداد رسوم فك الحجز الذي نص عليها القانون المحلي رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وفي حال لم يقم المخالف بسداد رسوم فك الحجز خلال ثلاثة أشهر، يتم بيع المركبة في المزاد العلني، لافتة إلى أنه سيتم إرسال إشعارات للمخالفين قبل بيع المركبات المحجوزة عبر رسائل نصية.

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