إغلاق مطعم في "الظفرة" بسبب إعداد وجبات "غير حلال"

المصدر: أشرف جمال –أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم جيونجو جاردن" في جبل الظنة بمنطقة الظفرة والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-2774536) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة بيع وتحضير الأغذية غير الحلال في المنشأة دون استخراج التصاريح اللازمة، وتخزينها وتحضيرها بنفس المعدات والأدوات المستخدمة لتحضير الأغذية الحلال دون فصلها .

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح للمنشأة بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاعها واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، ويستوجب على المنشأة تبديل المعدات وتنظيف وتعقيم المنشأة بالكامل قبل إعادة فتحها للجمهور.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news