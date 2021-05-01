13 مخالفة في نظام المواقف العامة للمركبات بدبي

المصدر: هنادي أبونعمة ـ دبي

هنادي أبونعمة Àدبي

حدّد نظام مواقف المركبات في دبي 13 نوعاً من المخالفات تستحق الغرامة المالية، حيث تصل قيمة أعلاها 10 آلاف درهم، وتفرض على من يزيل أجهزة الدفع دون الحصول على تصريح من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فيما تبلغ قيمة الغرامة المستحقة عن ستة أنواع من المخالفات 1000 درهم.

ويتولى مفتشو الهيئة تحرير مخالفات مواقف للمركبات غير الملتزمة، وفق قرار تنظيم واستخدام المواقف العامة في دبي، الصادر عن المجلس التنفيذي للإمارة عام 2016، بهدف تفعيل دور المواقف العامة للمركبات في دبي، وتنظيم إنشائها وإدارتها والإشراف عليها، وينص القرار على تحديد أوقات التعرفة بمدة 14 ساعة.

وتبلغ قيمة الغرامة المالية لمخالفة عدم سداد رسوم تعرفة الوقوف للمركبات 150 درهماً، ويمكن دفع التعرفة بوسائل عدة تتضمن الدفع بالعملة النقدية في الأجهزة المخصصة والموزعة في أرجاء المواقف، بوضع العملات من فئة الدرهم ونصف الدرهم مقابل المدة المطلوبة لاستخدام الموقف، بالإضافة إلى الدفع من خلال التطبيقات الذكية أو باستخدام بطاقة نول، أو من خلال الهاتف المتحرك.

وتحمل المواقف العامة في دبي الرموز A، B، E، F، وتعكس الرموز أوقات وتعرفة واشتراطات الاستخدامات، وتتضمن الأمثلة على مناطق الفئة (A) كل الشوارع الواقعة ضمن المنطقة المحصورة بين شارع المركز المالي وشارع زعبيل الثاني، وشارع السعادة «312» وشارع «308» الموازيين لشارع الشيخ زايد بمنطقة بردبي.

وتبلغ تعرفة رسوم خدمة المواقف في دبي في المناطق التي تحمل الرمز A، درهمين لنصف ساعة، في وقت تختلف الرسوم أحياناً وفقاً لرمز المنطقة الذي يعبّر عن نوع وحجم استخداماتها التجارية والسكنية.

مخالفات المواقف العامة

- إيقاف المركبة دون سداد الرسوم أو عدم إبراز تذكرة السداد 150 درهماً.

- تجاوز الحد الأقصى لاستخدام الموقف العام 100 درهم.

- تجاوز الحد الأقصى لمدة الوقوف المقررة بتذكرة سداد الرسم 100 درهم.

- القيام بفعل من شأنه تعطيل استخدام المواقف العامة 200 درهم.

- الصعود بالمركبة على الرصيف أو الوقوف عليه 200 درهم.

- وقوف المركبة في مكان ممنوع داخل الموقف 200 درهم.

- إيقاف مركبة لا تحمل لوحات مرورية في الموقف العام 1000 درهم.

- الوقوف في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم من دون تصريح 1000 درهم.

- الوقوف في الموقف المحجوز للغير 1000 درهم.

- عرض المركبات للبيع أو للتأجير من دون تصريح 1000 درهم.

- إنشاء مظلة للموقف العام من دون تصريح 1000 درهم.

- إتلاف أو إلحاق الضرر بالموقف أو أجهزة دفع الرسوم 1000 درهم.

- نقل أو إزالة أجهزة ولوحات الموقف دون تصريح 10 آلاف درهم.

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