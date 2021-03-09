ضبط 462 دراجة مخالفة في الشارقة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات وبالتعاون مع شركة (بيئة)، حملة واسعة لضبط الدراجات الكهربائية والنارية والهوائية المخالفة بمختلف أرجاء الإمارة، وذلك إنطلاقاً من حرصها على سلامة قائدي تلك الدراجات، وسلامة مستخدمي الطرق، تماشياً مع أهدافها التي تجسد إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمنا.

وقال رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة الرائد محمد راشد الشحي، بأن إدارة المرور والدوريات قد أطلقت في الثاني من شهر مارس الجاري حملة ضبطية واسعة النطاق بإمارة الشارقة للحد من استخدام الدراجات الكهربائية (الاسكوتر) الدراجات النارية والهوائية على الطرق الرئيسة والفرعية، وقد أسفرت في اسبوعها الأول عن ضبط (104) دراجة كهربائية، و(53) دراجة نارية، و(305) دراجة هوائية مخالفة، حيث تمثلت أبرز تلك المخالفات في قيادة الدراجات بالأماكن والطرقات المخصصة للمركبات، وعدم إلتزام قائديها بإشتراطات السلامة الخاصة، مثل إرتداء الخوذة واللبس الفسفوري، وغيرها من الإشتراطات التي تضمن سلامة مستخدميها،

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشيراً إلى وقوع حادث لدراجة كهربائية (الاسكوتر) بإحدى المناطق الصناعية بالشارقة، بالتزامن مع إطلاق الحملة حيث أسفر عن تعرض قائدها لإصابات بليغة.

ودعا رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، قائدي تلك الفئة من الدراجات إلى استخدامها ضمن النطاق المحدد لها، مع ضرورة التقيد بإرتداء خوذة الرأس والملابس الفسفورية المخصصة لذلك، وإتخاذ كافة التدابير التي تحول دون تعرضهم للحوادث وتضمن سلامتهم.

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