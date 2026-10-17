غرامة 3000 درهم لسائق صدم دراجة نارية وأصاب قائدها وغادر

عاقبت محكمة السير في دبي سائقاً أوروبياً بغرامة 3000 درهم، بعد إدانته بالتسبب في إصابة قائد دراجة نارية وإتلافها نتيجة الإهمال وعدم الانتباه، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين مركبته والمركبات التي أمامه، ثم مغادرة موقع الحادث دون التوقف، رغم وقوع إصابة.

وتفصيلاً، تعود الواقعة إلى حادث مروري وقع في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، عندما قاد المتهم مركبته دون الانتباه الكافي، ولم يترك مسافة أمان بينه وبين المركبات التي أمامه، فاصطدم بدراجة نارية يقودها شاب إماراتي، ما أسفر عن إصابته بإيذاء جسماني، إلى جانب إتلاف الدراجة.

وبحسب أوراق الدعوى، لم يتوقف السائق في مكان الحادث عقب وقوعه، رغم تسببه في إصابة قائد الدراجة، فأسندت إليه النيابة العامة تهم التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال مملوك للغير، وعدم التوقف في موقع الحادث دون عذر مقبول.

وأظهرت محاضر الضبط والانتقال، وتقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، مسؤولية المتهم عن التصادم نتيجة خطئه في القيادة، وعدم ترك مسافة كافية. كما استندت المحكمة إلى اعترافه بما أسند إليه، وما ورد في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، فضلاً عن شهادة مخطط الحادث والتقرير الطبي الخاص بالمصاب.

وأثناء نظر القضية، حضر المتهم وأقر بالتهم المسندة إليه، واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت، وقضت بإدانته ومعاقبته بالغرامة، مع إعمال قواعد الارتباط بين الجرائم وتخفيف العقوبة مراعاة لظروف الواقعة والمتهم.

وقضت المحكمة حضورياً بتغريم السائق 3000 درهم، وأظهرت بيانات التنفيذ سداد الغرامة والإفراج عنه عن طريق نيابة السير والمرور.