6676 مخالفة حزام أمان في الشارقة خلال 10 أشهر

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة لـ«الإمارات اليوم» بأن عدد المخالفات المرورية الخاصة بحزام الأمان، منذ مطلع العام الجاري حتى الآن، بلغ 6676 مخالفة بحق سائقين وركاب، لافتة إلى أن نسبة المخالفات انخفضت من قبل السائق بنسبة 65.8%، وبنسبة 78.5% للركاب، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 التي كانت 21 ألفاً و371 مخالفة للركاب والسائقين.

وتفصيلاً، أكد مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة، النقيب سعود الشيبة، لـ«الإمارات اليوم»، أن إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة أطلقت حملة، خلال الشهر الماضي، للتوعية بأهمية ربط حزام الأمان للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وجعلها أكثر أمناً، وتستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وبيّن أن عدد مخالفات حزام الأمان، منذ بداية العام الجاري، بلغت 6676، توزعت على 5605 مخالفات للسائقين، منها 3282 حضورية و2323 غيابية، و1071 مخالفة بحق الركاب، لافتاً إلى أن نسبة المخالفات انخفضت من قبل السائق بنسبة 65.8%، وبنسبة 78.5% للركاب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019، التي كانت21 ألفاً و371، توزعت على 16 ألفاً و397 مخالفة للسائقين و4974 مخالفة للركاب.

وأشار إلى أن دوريات المرور رصدت عدداً من السلوكيات السلبية للسائقين، وتمت مخالفتهم عليها خلال حملة حزام الأمان في عامي 2019 و2020، مشيراً إلى أن عدد المخالفات خلال حملة 2020 بلغ 3282 حضورية و2323 غيابية.

وبيّن أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق والركاب، غرامة مالية قدرها 400 درهم، وأربع نقاط مرورية للسائق، و400 درهم للراكب، وذلك حسب المادة رقم 51 التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور.

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