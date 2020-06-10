إخماد حريق شب بـ6 مستودعات صغيرة متصلة في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

اندلع حريق في المنطقة الصناعية الجديدة في إمارة عجمان، حيث ورد بلاغ إلى العمليات في تمام الساعة 02:13 يفيد بتعرض مستودعات لإحدى الشركات لحادث حريق.

وتحركت على الفور فرق الدفاع المدني إلى الموقع المذكور من ثلاثة مراكز هي مركز الجرف ومركز الإدارة ومركز الصناعية، ودعم من الادارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، وبعد تأمين الموقع تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده في تمام الساعة 03:27 ودون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأشرف على عملية الإطفاء العميد محمد علي جميرا مدير إدارة المراكز الذي وجه من جهته بضرورة التزام المنشآت الصناعية وكافة القطاعات باشتراطات الوقاية والسلامة التي تلزمهم بها الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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