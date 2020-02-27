اتهام آسيوي بسرقة مركبتين في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة الاستئناف بالفجيرة في قضيتي سرقة مركبتين، اتهم فيهما آسيوي، إذ هشم زجاج نافذتيهما، وسرق من إحداهما 30 درهماً وهاتفاً.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم عما نسب إليه في القضية الأولى، اعترف بكسر زجاج المركبة، لكنه أنكر تهمة سرقة أي شيء منها، مشيراً إلى أنه فتش المركبة ولم يعثر على شيء يستطيع سرقته.

وفي قضية أخرى، واجه المتهم الهيئة القضائية بعد اتهامه بتهشيم زجاج المركبة الثانية، إضافة إلى سرقة هاتف و30 درهماً من داخلها، إلا أنه أنكر ذلك، وقال إنه كان ماراً من أمام المركبة، إلا أنه لم يقترب منها.