إعادة استجواب قبطان تسبب في تلوث شواطئ الفجيرة وكلباء

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أعادت محكمة جنح الفجيرة استجواب قبطان صيني بعد الاستعانة بمترجم، فيما طالبت الهيئة القضائية باستدعاء شهود حادث تصادم سفينتين في ميناء الفجيرة، وقدم محامي المتهم الثاني اعتراضاً لإعادة استجواب المتهم الأول.

واستمعت الهيئة القضائية إلى أقوال قبطانين أجنبيين متهمين بتلويث شواطئ في الفجيرة وكلباء، والتسبب في خسائر بقيمة 14 مليون درهم في جلسة سابقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تصادم سفينتين تجاريتين في مياه إمارة الفجيرة، ونتج عن الحادث تدفق كميات كبيرة من الديزل، أدت إلى تلوث البحر وامتداده إلى شواطئ كلباء والفجيرة، مسببة أضراراً تم حصرها بقيمة 14 مليوناً، وتم حجز السفينتين لحين انتهاء التحقيقات اللازمة.

واستعانت المحكمة بمترجم يجيد ترجمة لغة المتهمين، وبسؤال قبطان إحدى السفينتين عن سبب اصطدامه بالسفينة الأخرى، قال إنه «لم تكن الرؤية واضحة، وشبه معدومة لعدم وجود إنارة كافية، فلم يتمكن من رؤية السفينة الأخرى نتيجة الظلام الدامس»، وأقر بأنه لم يتخذ الإجراءات الكافية التي كانت ستمنع وقوع التلوث.

يذكر أنه ظهرت بقع نفطية في شهر أكتوبر داخل مياه البحر، قبل أن تجرفها التيارات المائية إلى شواطئ مدينتي الفجيرة وكلباء، لتغطي ما يزيد على ثلاثة كيلومترات على امتداد الشواطئ، ما تسبب في توقف رحلات الصيد بسبب التلوث الذي يؤثر بشكل مباشر في البيئة البحرية ومخزون الثروة السمكية.