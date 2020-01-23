شرطة الشارقة تحذّر من الإعلانات العشوائية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حذّر القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، من ظاهرة توزيع الملصقات الإعلانية وتعليقها على أبواب المنازل وجدرانها من الخارج بشكل غير لائق يزعج السكان، مؤكداً في تعقيب له على شكوى أحد المواطنين من منطقة الرحمانية، أن الشرطة تتابع جميع المعلنين العشوائيين في كل المناطق، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بتحليل وحصر المعلنين في هذه المنطقة تحديداً، عبر تتبع أرقام هواتفهم لمعرفتهم ومحاسبتهم قانونياً.

وتابع أن على السكان في جميع مناطق الإمارة الإبلاغ عن المندوبين والشركات التي تضع الملصقات على أبواب المنازل أو الجدران من الخارج أو تركها حتى أمام الأبواب، ليتم اتخاذ الإجراء الإداري والقانوني بحقها، والقضاء على الممارسات العشوائية والأعمال الفوضوية أو ممارسة النشاط دون ترخيص.

وأكد أن هناك تنسيقاً مع النائب العام لإبعاد الأشخاص المخالفين للقوانين عن الدولة، خصوصاً أصحاب الإعلانات العشوائية، بحكم أنهم يمارسون أنشطة غير مرخصة، مبيناً أنه تم سابقاً إبعاد عدد من الذين مارسوا توزيع الملصقات بشكل غير لائق وعشوائي ودون ترخيص.

اللواء سيف الشامسي:

«الشرطة تتابع جميع المعلنين العشوائيين في كل المناطق».