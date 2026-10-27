بعد الخامس والتاسع.. تقييم مهارات الذكاء الاصطناعي لطلبة السادس والعاشر غداً

يخضع طلبة الصفين الخامس والتاسع، اليوم الثلاثاء، للتقييم الوطني لقياس خط الأساس في الذكاء الاصطناعي، عبر منصة «SwiftAssess»، في خطوة تستهدف رصد معارفهم ومهاراتهم الأولية، وتوفير بيانات تساعد على تطوير المناهج وتوجيه التدريس وفق احتياجاتهم الفعلية.

وأبلغت إدارات مدارس حكومية أولياء الأمور بأن التقييم يُعقد من الساعة العاشرة صباحاً حتى الحادية عشرة والنصف، ويشمل طلبة الصفين الخامس والتاسع في مساريه العام والمتقدم. ويؤديه طلبة الصفين السادس والعاشر غداً الأربعاء، في الموعد نفسه، وفق الجداول المعلنة.

ويُقدّم التقييم باللغة الإنجليزية، وينفذ إلكترونياً عبر أجهزة الحاسوب. وكانت المدارس قد طلبت من الطلبة إحضار أجهزتهم مشحونة وجاهزة للاستخدام، والالتزام بالحضور في الموعد المحدد.

مؤشر للتطوير لا للدرجات

وأكدت المدارس أن التقييم أداة تشخيصية لقياس المعارف السابقة لدى الطلبة في الذكاء الاصطناعي، وليس اختباراً تحصيلياً أو حكماً على قدراتهم. ولن تُحتسب نتائجه ضمن درجات المواد أو أعمال الفصل، كما لن تؤثر في المعدل أو نتيجة الفصل الدراسي الأول.

ويستهدف التقييم تحديد نقطة الانطلاق قبل استكمال تدريس منهج الذكاء الاصطناعي، ورصد الفجوات المعرفية والمهارية، والتعرف إلى الموضوعات التي تحتاج إلى دعم أو تعميق. ومن شأن نتائجه مساعدة الجهات التعليمية على متابعة تطور أداء الطلبة وقياس أثر المحتوى والممارسات الصفية، وتوجيه التدريس والتدريب وفق مؤشرات قابلة للقياس.

وأكدت المدارس أهمية أن تعكس إجابات الطلبة مستوياتهم الحقيقية، مشيرة إلى أن الإجابات العشوائية أو غير المكتملة قد تؤثر في دقة النتائج وتحديد الاحتياجات الفعلية. كما أوضحت بعض المدارس عدم تخصيص فرصة بديلة للطلبة المتغيبين.

ويمثل «خط الأساس» خطوة تأسيسية لتطوير تعليم الذكاء الاصطناعي، إذ يقيس ما يعرفه الطلبة فعلياً ويكشف الفروق بينهم، بما يتيح مواءمة المحتوى والخطط التعليمية مع احتياجات الصفوف والمسارات الدراسية المختلفة.