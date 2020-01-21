دفاع مدني الفجيرة يحرر إصبع طفل حشر في قطعة حديدية

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني بالفجيرة من تحرير إصبع طفل حشر في قطعة حديدية عن طريق استخدام معدّات خاصة لمثل هذه الحوادث.

وقام فريق المواطنة الايجابية التطوعي للشباب في الإدارة بزيارة الطفل المصاب في مستشفى دبا الفجيرة للاطمئنان على صحته، وتم خلال الزيارة تقديم مجموعة من إرشادات السلامة للطفل وذويه، وقد أبدى أولياء أمر الطفل سعادتهم بهذه الزيارة، التي تعكس مدى حرص الحكومة والجهات الأمنية بالدولة على سلامة الأرواح.

كما توصي إدارة الدفاع المدني بالفجيرة بعدم ترك الأطفال بمفردهم، ومتابعتهم بشكل مستمر للحفاظ على سلامتهم، متمنين السلامة للجميع.