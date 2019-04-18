ضبط شاب يقود مركبة والده بتهور ويعرِّض حياة الآخرين للخطر

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

ضبط فرع المباحث والتعقيب، في قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، سائقاً متهوراً، يبلغ من العمر 18 عاماً، حاصلاً على رخصة قيادة حديثة صادرة قبل ستة أشهر، إثر قيامه بحركات استعراضية وقيادة مركبة والده بطريقة متهورة، ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وإحداثه أضراراً بالغة بالطريق العام.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد أحمد النقبي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، يفيد بمشاهدة شاب يؤدي حركات استعراضية خطرة، وتسبب بأضرار وتلف أرضية الخدمات العامة، قبل أن يفر هارباً.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق عمل مختص وذي كفاءة عالية، للتعامل مع السائق المتهور وضبطه، وبعد البحث والتحري تم الوصول إليه في أقل من ساعتين، وإحالته إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف أنه تبين، من خلال التحقيقات مع السائق المتهور، أنه استلم رخصة القيادة حديثاً قبل ستة أشهر، والمركبة التي كان يقودها تعود ملكيتها لوالده، وبعد انتهاء التحقيقات، احيل إلى الجهات القضائية المختصة.

وطالب النقبي أفراد المجتمع بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات مرورية، من خلال التواصل سريعاً مع غرفة العمليات على الرقمين 999 أو 901.

وأضاف أن إدارة المرور والدوريات حررت 257 مخالفة بحق سائقين متهورين عام 2017، من بينها 169 مخالفة لسائقين قادوا مركباتهم بطريقة سببت ضجيجاً، و84 بسبب القيادة بتهور، وأربع مخالفات بسبب القيادة بطريقة خطرة.

وأوضح أن قانون السير والمرور الاتحادي شدد عقوبة القيادة بتهور بغرامة 2000 درهم، وتسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً، لكل من قاد مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، بالإضافة إلى قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة.

وكانت إدارة المرور والدوريات، في شرطة رأس الخيمة، حررت 410 مخالفات مرورية لسائقين متهورين، قادوا مركباتهم بطريقة خطرة العام الماضي.