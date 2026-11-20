حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من السلوكيات الخطرة التي يمارسها بعض المراهقين أثناء قيادة السكوترات الكهربائية، لا سيما القيام بحركات استعراضية مُتهورة، من بينها رفع السكوتر والسير على إطار واحد، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق ومرتادي المناطق السياحية والترفيهية، مؤكدة تكثيف الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك حجز السكوترات المستخدمة في هذه الممارسات.

وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الحملات الرقابية التي نفذتها الدوريات المرورية خلال أسبوع أسفرت عن حجز 1903 من الدراجات والسكوتر الكهربائية، في إطار الجهود المستمرة للتصدي للسلوكيات المرورية الخطرة، والحد من الممارسات التي تهدد سلامة الأفراد وتؤثر في أمن مستخدمي الطرق والمرافق العامة.

وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى أن منطقة جميرا "كايت بيتش" شهدت رصد عدد من الممارسات الاستعراضية الخطرة التي ارتكبها بعض المراهقين باستخدام السكوترات الكهربائية، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة قيام بعضهم برفع السكوترات والسير على إطار واحد، إلى جانب أداء حركات استعراضية وسط المناطق التي يرتادها الجمهور، لافتاً إلى أن الحملات الرقابية المكثفة في منطقة "كايت بيتش" بجميرا وحدها، أسفرت عن ضبط وحجز 1194 دراجة وسكوتراً كهربائياً مخالفاً خلال خمسة أيام فقط، وهو ما يعكس أهمية تكثيف الجهود الميدانية للتصدي لهذه السلوكيات قبل أن تتسبب في وقوع حوادث وإصابات جسيمة.

خطورة الاستعراض بالسكوترات

وبيّن أن قيادة السكوتر على إطار واحد أو أداء الحركات الاستعراضية تؤدي إلى فقدان التوازن والسيطرة على وسيلة التنقل، ما يزيد احتمالية السقوط أو الاصطدام بالمشاة، خصوصاً في المناطق التي تشهد كثافة من العائلات والأطفال ومرتادي الشواطئ، مشدداً على أن هذه الممارسات ليست وسيلة للترفيه أو إظهار المهارة، وإنما تصرفات متهورة قد تنتهي بعواقب مأساوية.



تشديد الرقابة

وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون مع هذه التصرفات، وستواصل تكثيف انتشار الدوريات المرورية والفرق الضبطية في المناطق السياحية والترفيهية ومواقع تجمع مستخدمي السكوترات الكهربائية، مع التركيز على المواقع التي تشهد تكرار مثل هذه السلوكيات، مؤكداً أن كل من يثبت ارتكابه ممارسات استعراضية خطرة سيواجه الإجراءات القانونية، بما في ذلك حجز السكوتر، حفاظاً على سلامة المجتمع وردعاً لكل من يستهين بحياة الآخرين.

مسؤولية أولياء الأمور

ودعا أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة على أبنائهم، وعدم السماح لهم باستخدام السكوترات الكهربائية بطرق مخالفة أو ممارسة الحركات الاستعراضية، مع ضرورة توعيتهم بمخاطر هذه التصرفات، والتأكد من التزامهم بالأماكن المخصصة للقيادة، واستخدام معدات الوقاية، وفي مقدمتها الخوذة، والابتعاد عن مناطق تجمع المشاة والعائلات، والامتناع عن السرعة الزائدة أو نقل الركاب أو القيام بأي حركات قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على السكوتر.

ونوّه العميد جمعة بن سويدان بأهمية الدور المجتمعي في التصدي لهذه الظواهر، مطالباً أفراد الجمهور بعدم إعادة نشر المقاطع المصورة لهذه الممارسات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على تداولها من تشجيع بعض المراهقين على تقليدها سعياً وراء الشهرة وجذب المشاهدات، فضلاً عن تقديم صورة لا تعكس المظهر الحضاري لإمارة دبي، مؤكداً أن هذه التصرفات تظل ممارسات فردية تصدر عن فئة قليلة من غير الملتزمين، ولا تمثل السلوك العام لأفراد المجتمع.

وحث أفراد الجمهور على التعاون مع شرطة دبي من خلال الإبلاغ عن هذه السلوكيات عبر خدمة "عين الشرطة" ضمن تطبيق شرطة دبي، أو الاتصال بالرقم 901 برنامج كلنا شرطة، بدلاً من تداول المقاطع ونشرها، بما يسهم في سرعة التعامل مع المخالفات والحد من تكرارها، وترسيخ المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على أمن وسلامة الجميع.