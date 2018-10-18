13 % من حوادث السير في أبوظبي نتيجة عدم ترك مسافة أمان

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام التام بترك مسافة أمان كافية بين المركبات أثناء القيادة، لكي يتمكنوا من السيطرة عليها، والتوقف في التوقيت المناسب عند حدوث أي طارئ على نحو مفاجئ، لافتة إلى أن 135 حادثاً وقعت بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، تشكل 13% من حوادث المرور، خلال التسعة أشهر الماضية.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد خليفة محمد الخييلي، بأن مسافة الأمان، هي المسافة التي تقطعها المركبة بين اللحظة التي ينتبه فيها السائق إلى وجود خطر، أو أي ظرف طارئ يستدعي الوقوف، وبين اللحظة التي ينقل فيها قدمه للضغط على الفرامل.

وأشار إلى أن سرعة السيارة تعد العامل الحاسم في تحديد تلك المسافة، وبالتالي تحديد مدى قدرة السائق وسرعة تعامله لتفادي وقوع حادث لوجود مسافة كافية للتوقف، أو إخفاقه في التوقف في الوقت المناسب نتيجة السرعة الزائدة للمركبة، وتعرضه لكل ما يترتب على ذلك من نتائج قد يكون هو نفسه أول ضحاياها.

ودعا الخييلي السائقين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الأحوال الجوية المتغيرة، بترك مسافة أمان أكبر بين المركبات، خصوصاً خلال انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وأثناء نزول المطر وتجمع مياه على الطرق قد يعرض المركبات للانزلاق، وعدم توقفها في المسافة المناسبة.

الشرطة تدعو السائقين إلى الالتزام بترك مسافة كافية بين المركبات.