«حوارات نماء» تنطلق في الشارقة برهان على تمكين المرأة

انطلقت، اليوم، أولى جلسات سلسلة «حوارات نماء»، التي تنظّمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في الجادة بالشارقة، بهدف تعزيز وعي النساء بمواضيع تمس حياتهن اليومية، وتمكينهن من اتخاذ قرارات مدروسة تدعم مشاركتهن الفاعلة في مختلف جوانب الحياة.

وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان: «المرأة والمخاطر المالية: فهم، وعي وتمكين»، واستهدفت النساء من عمر 18 عاماً فما فوق، بما يشمل الطالبات والموظفات وربات المنازل والمتقاعدات والخريجات الجدد.

وعُقدت الجلسة بشراكة استراتيجية مع دائرة القضاء في الشارقة؛ وقدمت خلالها رئيس دائرة التفتيش القضائي في دائرة القضاء بالشارقة، القاضي الدكتورة سلامة راشد الكتبي، رؤية قانونية متخصصة حول أبرز التحديات والمخاطر المالية التي قد تواجه المرأة، مستندة إلى تجارب واقعية، مع توضيح سبل الحماية القانونية والحقوق المالية التي يكفلها القانون.

من ناحيتها، قالت المدير العام لـ«نماء»، مريم الحمادي: «نؤمن في المؤسسة بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الوعي. فالمرأة الواعية مالياً وقانونياً قادرة على حماية مكتسباتها واتخاذ قرارات تعزز من استقرارها، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع. ومن خلال (حوارات نماء)، نفتح مساحات للنقاش الهادف حول التحديات الواقعية التي تواجه المرأة، ونقدم محتوى تفاعلياً يعزز المعرفة، ويحفز على التغيير الإيجابي».

وأضافت: «هذه المبادرة لا تقتصر على نقل المعلومات، بل تهدف إلى تأسيس ثقافة مجتمعية تقوم على التبادل والخبرة، وتدعم النساء في مختلف مواقع الحياة لاتخاذ قرارات واعية تسهم في التمكين المجتمعي، وترسيخ دور المرأة كمحرك فاعل في الاقتصاد والأسرة على حدّ سواء».

وخلال الجلسة، تم استعراض عدد من الحالات الواقعية التي تواجهها النساء في المحاكم مثل التوقيع على عقود دون فهم، التوكيلات العامة، والتعامل مع جهة غير موثوقة، وغيرها من السيناريوهات. كما شارك الحضور في تحليل هذه الحالات ومناقشة التصرف الأمثل، تلاها تعليق قانوني من القاضية الكتبي، لتوضيح الأبعاد القانونية كل حالة.

وفي ختام الجلسة، وزع كتيب إلكتروني توعوي بعنوان «لحماية نفسك مالياً»، يحتوي على خطوات عملية للتصرف عند مواجهة مخاطر مالية، ودليل بأسماء الجهات المعنية التي يمكن الرجوع إليها، بالإضافة إلى توقيع تعهد شخصي لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وتعد هذه الجلسة الأولى ضمن سلسلة جلسات تحت مبادرة «حوارات نماء» لهذا العام، والتي تتضمن خمس جلسات تُعقد تحت ثلاثة محاور رئيسة، تشمل؛ المخاطر المالية، وأهمية مسيرة المرأة الوظيفية في التخصصات التقنية والهندسة (STEM)، وأدوات عملية لزيادة الدخل من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى بناء مجتمع داعم للمرأة في مختلف مواقع الحياة والعمل، ورفع الوعي حول مواضيع اجتماعية واقتصادية مؤثرة، إلى جانب تعزيز العلاقة بين الجمهور ومؤسسة نماء، وترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في تمكين المرأة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في برامجها المستقبلية.

وستُواصل مبادرة «حوارات نماء» جلساتها في مواقع مختلفة، بهدف الوصول إلى شرائح متنوعة من النساء في مختلف المناطق، إذ ستعقد الجلسة المقبلة في مدينة خورفكان في 19 أغسطس المقبل، في إطار برنامج متكامل يعكس التزام مؤسسة نماء بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في جميع المجالات، من خلال توفير منصات تفاعل ية للحوار المجتمعي تتيح تبادل الخبرات، وتدعم بناء وعي جماعي بدور المرأة في التنمية.