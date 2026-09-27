فاطمة النقبي: المرأة الإماراتية شريك مؤثر في صياغة المستقبل المالي والاقتصادي للدولة

نظمت وزارة المالية فعالية بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية 2026»، في مبنى الوزارة بدبي، سلطت الفعالية الضوء على أهمية الشراكة والتكامل في بيئة العمل، مؤكدة على النموذج الإماراتي الذي يثبت دائماً أن التميز المؤسسي يتحقق بتكامل الخبرات وتضافر الجهود وتبادل الدعم بين الكوادر الوطنية عبر مختلف الأجيال.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، فاطمة يوسف النقبي، التي حضرت الفعالية: «إن المرأة الإماراتية رسخت مكانتها كشريك أصيل ومؤثر في صياغة المستقبل المالي والاقتصادي للدولة، بفضل الدعم المباشر والرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة»، مضيفة: «مسيرة تمكين المرأة في وزارة المالية هي ثمرة بيئة مؤسسية تقوم على الشراكة والعمل الموحد، إذ نؤمن بأن قوة مؤسستنا تتضاعف عندما نتشارك الخبرات ونبني على ما حققته الكوادر الوطنية، لتظل المرأة الإماراتية مساهماً رئيساً في قيادة الملفات المالية والاستراتيجية للدولة، وصانعة لأثر يتجاوز حدود الحاضر ليلهم المستقبل».

وتضمّنت الفعالية جلستين حواريتين، الأولى بعنوان «حضور إماراتي... أثر يتسع»، إذ ركزت الجلسة على محورية التمثيل الدولي وتكامل الأدوار في ترسيخ مكانة الدولة المالية عالمياً. فيما سلطت الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان «من جيل إلى جيل... قوة تُورّث» بمشاركة سيدتين من منتسبات «نادي ذخر»، الضوء على قيم التأسيس الأولى واستدامة العطاء، في حوار أظهر كيف تنتقل الحكمة والخبرة من جيل إلى آخر لتكمل مسيرة النهضة الوطنية.