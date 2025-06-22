الناشرون الإماراتيون ينقلون الإبداع الإماراتي إلى قلب العاصمة الصينية

ممثلة بنخبة من دور النشر الإماراتية الراسخة والناشئة، تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض بكين الدولي للكتاب 2025، مسلطة الضوء على تجربة دولة الإمارات في تطوير صناعة النشر، خصوصاً في مجال كتب الأطفال والمحتوى التربوي المبتكر.

وتأتي المشاركة في هذا المعرض الذي يعد أكبر منصة لتبادل حقوق النشر في آسيا، وثاني أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم، في إطار التزام الجمعية بتمكين صناع النشر الإماراتيين، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتعزيز الحضور الإماراتي على ساحة النشر العالمية.

وتُمثّل منصة الجمعية في المعرض واجهة نابضة لمشهد النشر المحلي، إذ تجمع بين خبرات راسخة وأصوات شابة.

ومن بين الناشرين المشاركين: حمدة البلوشي، مؤسسة دار «عالمكم للنشر والتوزيع»، وأمين صندوق وعضو مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، سليم عبدالرحمن، المدير العام لدار «الراوية للنشر»، وغسان ربيع، ممثل دار «ربيع للنشر». ومن خريجي برنامج «انشر»، تشهد منصة الجمعية مشاركة أسماء عمارة، مؤسسة دار «دال للنشر»، وفاطمة الحمادي، مؤسسة دار «سحب للنشر والتوزيع».