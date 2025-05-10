مهرجان أبوظبي.. عروض إبداعية تكرس «العالم في مدينة»

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وتحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، تواصل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تقديم مهرجان أبوظبي في دورته الـ22 تحت شعار «أبوظبي.. العالم في مدينة»، حيث يرسّخ المهرجان مكانته كمنصة ثقافية عالمية، بعد أن استقطب في هذه الدورة منذ انطلاقها مطلع فبراير وحتى الآن، أكثر من 8500 من الجمهور، لحضور مجموعة من العروض المميزة التي تقام لأول مرة في العالم العربي، وتقدّمها نخبة من كبار مبدعي العالم المرموقين.

وقالت مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «يعكس برنامج مهرجان أبوظبي بشعار دورته الـ22 (أبوظبي.. العالم في مدينة)، مكانة العاصمة كملتقى عالمي يمد جسور الحوار الثقافي والتفاهم بين الشعوب، ترجمة لمبادئ عام المجتمع في التماسك المجتمعي والتعددية والتنوّع الثقافي، في إطار التناغم والوحدة والجمال والسلام».

وأضافت: «من خلال كبريات فرق الأوركسترا والفنانين اليابانيين ذوي الشهرة عالمياً، في ظهورهم الأول في العالم العربي، كرّم المهرجان اليابان الدولة ضيفة الشرف، احتفاء بأكثر من 50 عاماً من الصداقة والتعاون بين بلدينا».

ويواصل المهرجان فعالياته خلال فصل الصيف ببرنامج فني متنوع، يشمل معرضاً مميزاً للفنون البصرية بالتعاون مع متحف سيول للفنون (SeMA)، ويُقام في منارة السعديات. كما ينطلق البرنامج الدولي للمهرجان إلى أبرز العواصم العالمية، من لندن إلى نيويورك، ليُعرّف الجمهور العالمي بالهوية الثقافية الإماراتية الأصيلة. ويتضمن المهرجان باقة من المبادرات التعليمية وبرامج التفاعل المجتمعي التي تعزز انخراط الجمهور على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقدّمت سلسلة أمسيات مهرجان أبوظبي 2025 موسماً استثنائياً من العروض المميزة التي تركت بصمة مهمة في المشهد الثقافي بالإمارات والمنطقة، بداية من سيمفونيات الأوركسترا الفلهارمونية، وعروض طبول التايكو اليابانية، وصولاً إلى عرض باليه بمشاركة نخبة من نجوم العالم، وأمسية آسرة بأنغام الجاز.

وخلال شهر رمضان المبارك، احتفى مهرجان أبوظبي بالتقاليد الروحية الأصيلة في المنطقة، من خلال أداء رقمي مميز قدّمه الشيخ محمود التهامي.

وعادت فعاليات «المهرجان في الحديقة» إحدى أكبر الفعاليات المجتمعية في الهواء الطلق، وعكس المهرجان روح «عام المجتمع 2025» في دولة الإمارات، حيث جمع بين الإبداع والتواصل والاحتفال المشترك.

وتواصل برنامج مهرجان أبوظبي إلى أبريل، مقدّماً سلسلة من العروض الأولى في العالم العربي، إلى جانب عروض متميزة قدّمها نخبة من رموز الفن العالمي. وشملت أبرز المشاركات عازف البيانو يونشان ليم، وعازف الكمان أوغستين هادليش، وعازفة الإيقاع اليابانية كونيكو كاتو، وفرقة كودو اليابانية لفنون التايكو الأدائية، والثنائي الشهير كاتيا ومارييل لابيك على البيانو، والتينور خافيير كامارينا.