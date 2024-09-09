«منصة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» تستقطب روّاد «الصيد والفروسية»

شهدت «منصة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، خلال مشاركتها في «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الـ21»، الذي أسدل الستار على فعالياته أمس، زيارات للعديد من الشخصيات الرسمية، إضافة إلى المهتمين والراغبين بالمشاركة في موسم بطولات فزاع 2024 ـ 2025، والاطلاع على أحدث المستجدات والأحداث التي تستعرضها.

واستقبلت المنصة العديد من الشيوخ والمسؤولين، والروّاد في مجالات الصيد والفروسية والمهتمين والراغبين بالمشاركة في موسم بطولات فزاع 2024 ـ 2025 للرياضات التراثية، إذ وفرت المنصة كل ما يتعلق بشروط وأحكام المشاركة في بطولات فزاع، إضافة إلى طرق التسجيل التي توفرها إدارة البطولات من خلال التطبيق الذكي «إف3».

وأكّد مدير إدارة بطولات فزاع في المركز، راشد حارب الخاصوني، أن «المشاركة في (معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية)، كانت فرصة لعرض اهتمام وجهود المركز في الحفاظ على التراث الوطني للدولة، هذا الاهتمام الذي تعكسه رؤية واستراتيجية المركز في تعزيز قيمة الموروث الثقافي الإماراتي، وتطويره من خلال دمج الأصالة بالتقنيات الحديثة».

وأضاف: «هدفنا تعميق الهوية الوطنية، وربط أجيال المستقبل بتراثهم الأصيل، وغرس محبته في نفوسهم منذ الصغر، فالحضور الكبير للشباب الإماراتي إلى مثل هذه الفعاليات، يعزز قيم الانتماء والوطنية، ويجعل من التراث جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية، ما يضمن استمراريته وانتقاله عبر الأجيال».

وأشار الخاصوني إلى أن «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»، هو فضاء تراثي وثقافي، من خلال الندوات والمحاضرات التي ينظمها والتي تسلّط الضوء في معظمها على رموز التراث الوطني في الدولة.

وأعرب العديد من الزوار عن إعجابهم بالمحتوى والتصميم المبتكر لمنصة المركز، وأشادوا بالدور الريادي الذي يلعبه في دعم كل ما يتعلق بتراث وهوية الوطن، ليدعم دور وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، لتظل نموذجاً يُحتذى به في الجمع بين الحداثة والتراث، وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.