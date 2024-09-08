ورشة توعوية لـ «أولياء الأمور» بالمخاطر الإلكترونية

نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن، التابع لدائرة شؤون الضواحي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة توعوية، افتراضياً، بعنوان «الوعي الإلكتروني» لزيادة الوعي لدى أولياء الأمور وأفراد المجتمع حول المخاطر الإلكترونية، وكيفية التعامل معها.

وجاءت الورشة - التي عقدت أول من أمس - انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي لدائرة شؤون الضواحي في الشارقة، برفع الوعي وتعزيز الثقافة المجتمعية العامة. كما شكلت فرصة لتعزيز الوعي الإلكتروني وضمان حماية الأفراد من المخاطر الرقمية، ما يعكس التزام الدائرة وشرطة الشارقة بتحقيق بيئة إلكترونية آمنة وموثوقة.

وتناولت الورشة - التي قدمها المساعد أول صادق علي رمضان، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة - جوانب عدة، منها توعية أولياء الأمور بالمخاطر الإلكترونية وطرق تجنّبها، وتأمين حسابات التواصل الاجتماعي، وأهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم، وتفعيل خاصية الرقابة الأبوية.