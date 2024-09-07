«طيران الإمارات» تبتكر عطوراً حصرية جديدة لمسافريها

كشفت «طيران الإمارات» عن تعاون جديد مع العلامة التجارية الإيرلندية الرائدة في مجال المنتجات العضوية الفاخرة «VOYA»، وبموجب هذه الشراكة طورت «VOYA» عطور «Eau de Toilette» راقية ومترفة، مصممة خصيصاً لمسافري «طيران الإمارات» على متن الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وذلك في إطار جهود الناقلة المستمرة للارتقاء بمنتجاتها وخدماتها، ومنح مسافريها تجربة سفر فريدة.

جاء تصميم هذه العطور المتميزة بعناية فائقة باستخدام مواد طبيعية حصرياً لـ«طيران الإمارات»، وستستخدم «طيران الإمارات» مئات الآلاف من زجاجات العطور الجديدة سعة 50 مل كل عام على متن شبكة رحلاتها التي تضم 400 رحلة يومياً.

استخدم في تطوير هذه العطور زيوت عطرية طبيعية مشتقة من عدد لا يحصى من الوجهات، كما أن تصميم زجاجات العطور مستوحى من صورة تعبر عن السفر إلى آفاق غير مسبوقة، وتتمثل في مشهد غروب الشمس فوق المحيط.

ويتميز العطر الرجالي الذي يأتي في زجاجات أنيقة بمزيج رائع من البرغموت والفلفل والأزهار البيضاء، وأريج يجمع بين النعومة والحرارة ليمنح مستخدمه شعوراً رائعاً بالتألق والهدوء.

وتضم تشكيلة عطور «طيران الإمارات» ثلاثة عطور مختلفة يمكن للعملاء الاختيار من بينها، تشمل: أريج إكليل الجبل والنعناع المنشط، والخزامى وإكليل الجبل الهادئين، والليمون واليوسفي المهدئ. أما بالنسبة لتشكيلة منتجات العناية بالبشرة فهي مصنوعة من الأعشاب البحرية الطبيعية.