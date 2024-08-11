زيارة طلابية لدار المسنين تحت شعار «بركة دارنا»

في إطار تعزيز القيم الإنسانية وتعميق التواصل بين الأجيال، نظّم قسم الأنشطة بعمادة شؤون الطلبة في الجامعة القاسمية، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، زيارة إلى دار المسنين في إمارة الشارقة تحت عنوان «بركة دارنا».

وشارك في الفعالية مجموعة من طلاب الجامعة من مختلف الجنسيات، حيث أبدوا تفاعلاً كبيراً واهتماماً حقيقياً بالمبادرة التي تهدف إلى نشر البهجة والفرح بين كبار السن.

وعكست الزيارة الالتزام المشترك بتعزيز القيم الإنسانية وتقديم الدعم والرعاية لكبار السن، ما يسهم في تعزيز الروابط بين الأجيال المختلفة وتعميق التفاهم والتواصل بينهم. وأتاحت الزيارة للطلاب فرصة مجالسة كبار السن والتحدث معهم، والاستماع إلى قصصهم وتجاربهم الحياتية.