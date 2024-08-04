مسابقات وتوعية ضمن «صيفي مفيد» في «السيوح»

في إطار برنامج «صيفي مفيد» الذي ينظمه مجلس ضاحية السيوح التابع لدائرة شؤون الضواحي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، نُظمت أنشطة تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات المثلى بين أفراد المجتمع، لاسيما خلال فصل الصيف الذي يشهد زيادة في الأنشطة الترفيهية والتفاعلية بين الشباب والأطفال والتي تقام بالتنسيق مع الشرطة المجتمعية.

ونظم المجلس محاضرة توعوية بعنوان «الحالات الطارئة»، قدّمتها مساعد يسرا السيلاري، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وشهدت حضوراً لافتاً من المشاركين في النشاط الصيفي.

وتناولت المحاضرة موضوعات تتعلق بكيفية التعامل مع حالات الطوارئ، مقدمة معلومات عن إجراءات الوقاية والاستجابة السريعة في مختلف السيناريوهات الطارئة.

وتطرقت لاستراتيجيات التعامل مع الأزمات، مثل الحوادث المنزلية والاختناق، والإصابات المفاجئة، ما أسهم في تعزيز الوعي لدى الحضور بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية، وتقديم الإسعافات الأولية في الوقت المناسب.

وضمن فعاليات البرنامج الصيفي، أدار العريف طلال البلوشي، من الشرطة المجتمعية، مجموعة من المسابقات التثقيفية الترفيهية.

وتضمنت أنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز المفاهيم التي تم تناولها في المحاضرة بطريقة تفاعلية.