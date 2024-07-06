جناح دولة الإمارات يعلن عن مشاركته في إكسبو 2025 أوساكا اليابان

أعلن جناح دولة الإمارات في إكسبو مشاركته في معرض إكسبو 2025 أوساكا اليابان، الذي تقام فعالياته من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025 تحت شعار «ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات».

جاء ذلك خلال حفل وضع حجر الأساس في إكسبو 2025 في جزيرة يوميشيما في أوساكا، بحضور سفير الدولة لدى اليابان شهاب أحمد الفهيم، إضافة إلى منظمي إكسبو وأعضاء الوفود الرسمية وكبار المسؤولين.

وتعكس المناسبة بدء عمليات بناء جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، والتسليم الرسمي للموقع من جانب منظمي إكسبو.

وصرحت وزيرة الدولة نورة بنت محمد الكعبي قائلة: «يشرفنا أن نحتفي بهذه المناسبة في إكسبو 2025 أوساكا - اليابان المتميز، حيث تلتقي الأمم والشعوب لتبادل أحدث التقنيات وتعزيز الأفكار الإبداعية والتعاون، لطرح حلول من شأنها التصدي للتحديات العالمية التي تواجه البشرية اليوم».

وأضافت: «كما أن معرض إكسبو الدولي يأتي في مرحلة مهمة لدولة الإمارات واليابان على حد سواء، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك من أجل تمكين الجميع، وتحقيق حياة أفضل ومستقبل مستدام. فمنذ عام 1971 تعمل دولة الإمارات بكل جد واجتهاد لتحقيق التزامها بالحلول العالمية، وها نحن ماضون في مسيرتنا والتزامنا بتحقيق مستقبل مستدام للأجيال المقبلة».

ويركز إكسبو 2025 أوساكا الذي من المتوقع أن يستقبل ما يزيد على 28 مليون زائر، اهتمامه على التحديات العالمية الكبرى من خلال تبني شعارات فرعية لهذا الحدث وهي: ضمان استدامة الحياة الرامي إلى حماية حياة البشر، و«تحسين الحياة» الهادف إلى إثراء حياة الأفراد وتعزيز إمكانياتهم، وكذلك «تعزيز الحياة عبر التواصل» الهادف إلى إشراك الجميع وتفعيل أدوارهم، وبناء المجتمعات وإثرائها.

من جانبه، قال شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، خلال الحفل، إن جناح دولة الإمارات سيشارك تحت الشعار الفرعي «تحسين الحياة» من خلال تسليط الضوء على قصص ذات معنى وقيمة من الماضي والحاضر والمستقبل، مع التركيز على جهود دولة الإمارات الطموحة في الابتكار والبحث والتطوير في قطاع الرعاية الصحية، واستكشاف الفضاء والتقنيات المستدامة، كما سيلعب الجناح دور منصة تعاونية تساعد في التوصل إلى حلول مبتكرة تسهم في تعزيز العمل الجماعي. ويقع جناح دولة الإمارات في منطقة «تحسين الحياة» قرب الجناح الياباني، حيث سيشارك ضمن فئة الجناح A، ما يجعله واحداً من أكبر الأجنحة الدولية في إكسبو أوساكا.

وصُمم جناح دولة الإمارات استلهاماً للتراث الإماراتي المحلي، باستخدام عناصر من المخلفات الزراعية خصوصاً جريد النخل، بالاستعانة بالخبرات اليابانية في استعمال الخشب للبناء.

وأوضح شهاب أحمد الفهيم خلال الحفل أن استلهام تراث الأجداد وقيمهم في هذا التصميم يعكس حرص دولة الإمارات في ماضيها وحاضرها على المحافظة على البيئة والتعايش معها، واستخدامها الأمثل للمصادر الطبيعية. ويرتكز هذا المنهج على ابتكار رؤى لطرق ومواد مستلهمة من تراث وثقافة الدولة، لتسليط الضوء على أهمية الماضي في إثراء الحاضر والمستقبل. وشارك في حفل وضع حجر الأساس الطالبان الإماراتيان عبدالله الحوسني وأحمد الظنحاني، اللذان يتلقيان تعليمهما العالي في اليابان، بتقديم فقرات البرنامج باللغة اليابانية، وأعربا عن امتنانهما للمشاركة في هذا الحدث المهم.

وتأتي مشاركة عبدالله الحوسني وأحمد الظنحاني ضمن توجه دولة الإمارات الرامي دوماً إلى إشراك الشباب وتمكينهم عبر الفعاليات والمبادرات التي تتبنّاها الدولة، وتعزيز سبل الشراكة الإماراتية اليابانية وخدمة الوطن.