من دبي إلى غزة.. انطلاق «جسر أحمد بن راشد» لتجهيز 10 ملايين وجبة

انطلقت، اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات «جسر أحمد بن راشد الإنساني»، التي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، بهدف تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة غذائية لدعم أهالي قطاع غزة، في مبادرة إنسانية تقام وفاءً لروح المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وشهدت قاعة زعبيل 2 منذ انطلاق الفعاليات عمليات تجهيز وتعبئة الوجبات ضمن جهد إنساني منظم، يجسد نهج دولة الإمارات في إغاثة المتضررين ومد يد العون للمحتاجين، ويحوّل قيم التضامن والعطاء إلى عمل ميداني يستهدف توفير دعم غذائي واسع للأهالي في قطاع غزة.

وتأتي المبادرة تخليداً لإرث الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واستحضاراً لمسيرته في العطاء والعمل الإنساني، من خلال مشروع يحمل اسمه ويترجم قيم البذل والتكافل إلى مساعدات مباشرة تصل إلى المحتاجين.

وتعمل المبادرة على تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة ضمن منظومة تعبئة وتجهيز واسعة، تمهيداً لإيصالها إلى قطاع غزة في إطار الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم السكان والتخفيف من معاناتهم.

وتكتسب فعالية «جسر أحمد بن راشد الإنساني» بعداً مجتمعياً إلى جانب هدفها الإغاثي، إذ تفتح المجال أمام المشاركة في صناعة أثر إنساني مباشر، وتؤكد أن الوفاء لرموز العطاء يمتد عبر مبادرات تستكمل مسيرة الخير وتحولها إلى أثر مستدام يتجاوز الحدود.

وتندرج الفعالية ضمن الجهود الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فيما تواصل عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذ مبادرات إغاثية وإنسانية متعددة لتوفير الاحتياجات الأساسية للأهالي، بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإماراتية المعنية.