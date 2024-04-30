مغامرات شهية بركن الطهي في «الشارقة القرائي للطفل»

يحفل مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024، الذي ينطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة، ببرنامج خاص، يقدمه لزواره الصغار في «ركن الطهي»، ويصحبهم في رحلة ممتعة من خلال عدد من فعاليات طهي حية وورش تفاعلية يقدمها سبعة من الطهاة العالميين، للتعرف إلى تقنيات التقطيع والتتبيل، واستكشاف مجموعة من النكهات اليابانية والإيطالية، وغيرها من الأطباق التي تعود لمطابخ من حول العالم.

وتضم قائمة الضيوف المشاركين في المهرجان الطهاة: عماد الأرنب، وناديتا لير، وناتاليا سامويلوفا، وأوماري مكوين، ورين بيهان، وسابا آليميوه، وزينة دين.

وسيقدم «ركن الطهي» ورشة «شطائر السوشي الشهية»، مصطحباً الأطفال إلى عالم السوشي، ليتعلموا أساسيات صنعه، ويستكشفوا المطبخ الياباني المليء بالقيم الغذائية العالية، وبدلاً من السوشي التقليدي، سيصنع الأطفال شطائر السوشي مع الخبز، باستخدام مجموعة من المكونات الصحية والطازجة.

وفي ورشة «حلوى البارفيه»، سيتعلم الأطفال طريقة إعداد حلوى البارفيه الشهية التي تناسب ذائقة الصغار.