الافتتاح الرسمي ل"ريال مدريد ورلد" اليوم

كشفت «دبي باركس™ آند ريزورتس»، ونادي ريال مدريد عن الموعد الرسمي لافتتاح الوجهة الترفيهية المرتقبة الأولى "ريال مدريد ورلد"، أّول منتزه ترفيهي لريال مدريد يحتفي بالساحرة المستديرة وكرة السلة على طريقة النادي العريق، وذلك اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

وسيجري افتتاح "ريال مدريد ورلد" في "دبي باركس™ آند ريزورتس"، الوجهة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، إذ سيحتضن هذا المتنزه المذهل 40 تجربة ولعبة ترفيهية تحمل اسم ريال مدريد، والتي تتيح للضيوف من جميع الأعمار فرصة استثنائية للتعرف على نجومهم المفضلين عن قرب، بما في ذلك زيارة غرف تغيير ملابس لاعبي فريق ريال مدريد، وزيارة القاعة السرية التي تضم الكؤوس التي حصدها النادي والتي يتم حماية هذه الكؤوس بها، واستكشاف الألعاب والعروض الترفيهية الآسرة ومن أهمّها أول أفعوانية خشبية في المنطقة و أطول لعبة ركوب ترفيهية في العالم، لتأخذ الضيوف في مغامرة فريدة إلى قلب تشكيلة من أروع التجارب التي لم يسبق لها مثيل.

كما سيتمكن عشاق النادي من استكشاف أكبر تشكيلة من منتجات ريال مدريد بدبي في المتجر الرسمي لمتنزه ريال مدريد ورلد، حيث سيقومون باختيار قمصان ريال مدريد المفضلة وإضفاء الطابع الشخصي عليها، بجانب شراء المقتنيات الأخرى التي تحتفي بكرة القدم على طريقة نادي ريال مدريد، واستكشاف تشكيلة من المطاعم وعربات الطعام ومنافذ المأكولات الشهية ذات الطابع الإسباني.

وتعليقاً على ذلك، قال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه: " يعد دبي باركس™ آند ريزورتس أول متنزه ترفيهي على مستوى العالم يبرم شراكة من هذا النوع مع نادي ريال مدريد العريق، حيث تحتفي الوجهة من خلال احتضانها أول تجربة ترفيهية تحمل اسم النادي الإسباني بشغف الجماهير بالرياضة وبالمتنزهات الترفيهية، وذلك من خلال توفير مجموعة من التجارب والمغامرات المميزة التي لم يسبق لها مثيل، حيث سيُبرز المتنزه الجديد عقلية الفوز المتأصلة في ثقافة النادي وشغفه الكبير الذي جعل منه أسطورة في مجال الرياضة".

وأضاف إروا قائلاً: "نفخر بتقديم مجموعة من أفضل الوجهات والتجارب الترفيهية بالمنطقة وأكثرها حماساً للضيوف من جميع الأعمار ويساهم التزامنا الراسخ بشكل كبير في نجاح دبي من خلال تعزيزنا لقطاع السياحة وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالمية آسرة".

وسيكون متنزه "ريال مدريد ورلد" الذي تحتضنه «دبي باركس™ آند ريزورتس»، أحدث المتنزهات الترفيهية في الوجهة، حيث من المقرر أن يفتح أبوابه من الساعة 12 ظهراً حتى 9 مساءً من الأحد إلى الخميس ومن 12 ظهراً حتى 10 مساءً أيام الجمعة و السبت من كل أسبوع* وذلك للعائلات وجماهير ريال مدريد وعشاق التجارب الترفيهية الفريدة من جميع الأعمار، حيث سيستكشفون بها مناطقه الثلاث الرئيسية وهي "منطقة الأبطال" و"ساحة الاحتفالات بلازا" و"منطقة النجوم"، والتي تحتفي جميعها بإرث النادي الحائز على لقب أفضل نادي كرة قدم في القرن العشرين من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وسيزخر ريال مدريد ورلد بأكثر من 40 لعبة ترفيهية وتجربة جماهيرية جديدة تحمل طابع النادي وتشمل:



• أفعوانية هلا مدريد: هي أول أفعوانية خشبية على مستوى المنطقة، والتي تجسد مشاعر رحلة ريال مدريد في المنافسات والكؤوس الأوروبية.



• طائرة النجوم: هي أطول لعبة ركوب ترفيهية على مستوى العالم على ارتفاع يبلغ 460 قدماً، وهي الطائرة الخاصة بنجوم النادي التي تقدم للضيوف تجربة غامرةً بالحماس والإثارة.



• "وايت هارتس": هو معرض تجول يحتفي بماضي نادي ريال مدريد وحاضره ومستقبله ويتيح مجموعة من التجارب التفاعلية الغامرة التي تعكس قيم النادي، وتجعل الزائر من معجبي النادي.



• تجربة البرنابيو: وهي تجربة محاكاة تمكّن الضيوف من الدخول حصرياً إلى غرف تغيير الملابس ومنتصف الملعب، والقاعة السرية التي تضم الكؤوس الـ 14 التي حصدها النادي في دوريات البطولات الأوروبية المختلفة لكرة القدم، و 11 كأساً حققها في منافسات كرة السلة الأوروبية، والتي تعد من أهم الأماكن داخل ستاد سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.



• ذي ويڤ - لا أولا": عبارة عن أفعوانية عائلية تمكّن المشجعين الأوفياء من الهتاف وتحية ناديهم المفضل عبر رحلة يقطعونها على مدرجات الملعب.



• "ملعب تدريبات لا فابريكا": ملعب كرة قدم مخصص للضيوف من جميع الأعمار لإبراز مهاراتهم والتدرب على طريقة النجوم، ويضم العديد من أدوات التدريب المخصصة للصغار.



• مصنع النجوم: هو عبارة عن لعبة محاكاة افتراضية تأخذ الضيوف في رحلة من المفاجآت وسحر نادي ريال مدريد.



• هاندز أب: وهو عبارة عن برج يستقبل الضيوف على منصة تتوسّطه لرفع كأس النصر مع أفراد الفريق الفائز.



• برامج تدريب كرة القدم حيث يتم دعوة الضيوف بدءاً من 6 سنوات وما فوق للمشاركة في تجربة استثنائية تجمع بين التعلم والعمل الجماعي والمرح، تبدأ بجلسة إحماء، تليها تعلم بعض حيل كرة القدم الأساسية، وبعدها الانخراط في لعب مباراة قصيرة حيث يقوم المشاركون في الفريق بعرض مهاراتهم.



• عروض ترفيهية: أكثر من 15 عرض ترفيهي يومي، تقدم مجموعة متنوعة من التجارب الرائعة ليستمتع به جميع ضيوف متنزه ريال مدريد ورلد بدءاً من عروض الشارع التفاعلية لكرة القدم الحرة وحتى عروض الترفية المتكاملة الآسرة.

ولا تكتمل متعة المغامرات التي توفرها التجارب المتنوعة في المتنزه إلاّ بالتوجه إلى أحد منافذ المأكولات والمشروبات في "ريال مدريد ورلد" للاستمتاع بتشكيلة من الأطعمة الشهية، والتي تشمل مطعم هلا مدريد الذي يجمع بين شغف النادي والنكهات الإسبانية المميزة، فيما سيكون الضيوف على موعد مع مزيد من الحماس في تجربة تحدي ريال التي تتيح للعائلات ممارسة ألعاب التحدي والأنشطة البدنية والألعاب الرقمية التفاعلية. كما ستتاح أمام الضيوف مجموعة من المنتجات الرسمية لنادي ريال مدريد والمقتنيات المصممة لإضفاء الطابع الشخصي عليها من قبل عشاق النادي.

ويمكن للضيوف زيارة ريال مدريد ورلد من خلال الحصول على تذكرة اليوم الواحد بأسعار تبدأ من 295 درهماً عن طريق الموقع الالكتروني www.dubaiparksandresorts.com/realmadridworld ، أو شراء تذكرة الدخول من البوابة اعتباراً من اليوم.

يقع ريال مدريد ورلد ضمن دبي باركس™ آند ريزورتس على شارع الشيخ زايد مقابل نخلة جبل علي، ويبعد عن منطقة دبي مارينا 20 دقيقة فقط. ويمكن الوصول إليه من دبي عبر الشارع E11 (شارع الشيخ زايد) من المخرج رقم 5، فيما يمكن للضيوف كذلك الوصول للمتنزه باستخدام حافلات هيئة الطرق والمواصلات التي تُسيّر خطوطاً يومية من محطة مترو ابن بطوطة.

ويمكن لعشاق النادي وجماهيره العريضة التسجيل لاستلام آخر الأخبار الحصرية الخاصة بـ"ريال مدريد ورلد" من خلال زيارة الموقع الالكتروني www.dubaiparksandresorts.com/realmadridworld أو متابعة حساب "ريال مدريد ورلد" على مواقع التواصل الاجتماعي، انستغرام @realmadridworlddubai وفيسبوك @realmadridworlddubai