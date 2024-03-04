«دبي للسيدات» يقدم باقات خاصة في ملتقى الموارد البشرية

قدم نادي دبي للسيدات العديد من الخدمات المجانية والعروض الحصرية لموظفات حكومة دبي، ضمن مشاركة مؤسسة دبي للمرأة في ملتقى الموارد البشرية الأول لهذا العام، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الخميس الماضي، في فندق «سوفيتل ذا أوبليسك دبي» بمدينة وافي، تحت شعار «تعزيز رفاهية الموظفين في حكومة دبي».

وشارك النادي في الملتقى بمنصة عرض متميزة لتسليط الضوء على مرافقه وخدماته، مع تقديم عروض حصرية للعضوية وقسائم مجانية للموظفات للاستمتاع بهذه المرافق التي تشمل الشاطئ والمسابح وصالات وملاعب رياضية، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها منتجع الأصالة الصحي.

وقالت المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة نعيمة أهلي: «يسرنا المشاركة في هذا الملتقى المتميز الذي تحرص من خلاله حكومة دبي على تعزيز رفاهية وإسعاد الموظفين جنباً إلى جنب مع مسؤولياتهم، ما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي ضمن أفضل الممارسات العالمية، إذ أتاحت منصة نادي دبي للسيدات للموظفات والحضور من السيدات باقات خاصة وحصرية لعضوية النادي بفئاتها المختلفة والزيارات اليومية». وأشارت إلى تسليط المنصة الضوء على ما يتوافر في النادي من منتجع صحي وملاعب ومرافق حديثة لممارسة الرياضة، إضافة إلى شاطئ فريد من نوعه في دبي خاص بالسيدات فقط، ضمن بيئة تتسم بالهدوء والخصوصية التامة، كما أتاحت المنصة للحضور من النساء، فرصة الحصول على قسائم مجانية ومسابقات وجوائز للاستمتاع بهذه المرافق، والدخول اليومي للنادي.

وأضافت نعيمة أهلي: «المشاركة في مثل هذه المحافل المتميزة، ومن بينها ملتقى الموارد البشرية، تأتي في إطار حرص وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ورئيسة نادي دبي للسيدات، بتقديم كل أشكال الدعم التي تحقق رفاه المرأة وتحفيزها على ممارسة الأنشطة الرياضية والحفاظ على لياقتها البدنية والصحية، وإطلاق مبادرات تحقق رؤية الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة 2023-2027 الرامية إلى جعل دبي نموذجاً عالمياً للمدن الصديقة للمرأة».